  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da filmleri aratmayan cinayet: Eğlence mekanında yakalandı

Ankara'da filmleri aratmayan cinayet: Eğlence mekanında yakalandı

Ankara'da filmleri aratmayan cinayet: Eğlence mekanında yakalandı
Güncelleme:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren ve evi ateşe vererek olayı yangın gibi göstermeye çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

POLİSİ ATLATMAK İÇİN AŞTİ'YE GİTTİ

Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AA

Etiketler ankara çankaya cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayeti soruşturmasında yeni deliller bulundu Narin cinayeti soruşturmasında yeni deliller bulundu Dünyanın diğer ucu bu dünyada cehennemi yaşıyor: Yüzlerce ölü var Dünyanın diğer ucu bu dünyada cehennemi yaşıyor: Yüzlerce ölü var Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Kadın polis katiline çöp poşetli gözaltı sonrası Bakan Yerlikaya iddialara ateş püskürdü Kadın polis katiline çöp poşetli gözaltı sonrası Bakan Yerlikaya iddialara ateş püskürdü Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü Yeni Akit zıvanadan çıktı: Kadın polis şehit oldu, Yeni Akit ''Kemalist Rejim'' dedi Yeni Akit zıvanadan çıktı: Kadın polis şehit oldu, Yeni Akit ''Kemalist Rejim'' dedi Denizde yüzen mezarlık bulundu: Onlarca çürümüş ceset... Denizde yüzen mezarlık bulundu: Onlarca çürümüş ceset... TBMM'nin ''çıtı çıkmayan'' vekilleri belli oldu: 48 vekil sadece oturmuş TBMM'nin ''çıtı çıkmayan'' vekilleri belli oldu: 48 vekil sadece oturmuş Ankara’da Suudi Arabistan Milli Günü kutlaması Ankara’da Suudi Arabistan Milli Günü kutlaması
Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a destek yalanlaması Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a destek yalanlaması Zam'aydın Türkiyem: Benzine yine, yeniden zam geldi Zam'aydın Türkiyem: Benzine yine, yeniden zam geldi Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Kansere yakalanan güzel şarkıcı saçlarına böyle veda etti Kansere yakalanan güzel şarkıcı saçlarına böyle veda etti Yaz geri geldi: Yağışlara veda, güneşe merhaba: Hava sıcaklıkları artıyor Yaz geri geldi: Yağışlara veda, güneşe merhaba: Hava sıcaklıkları artıyor Ece Üner yine taşı gediğine koydu: ''Çöp kokana kadar neden beklendi ?'' Ece Üner yine taşı gediğine koydu: ''Çöp kokana kadar neden beklendi ?'' ABD'de kafasını kaldıran Erdoğan'ın bu sözünü gördü ABD'de kafasını kaldıran Erdoğan'ın bu sözünü gördü İsrail zulmünden kaçış kamerada: Trafik durdu İsrail zulmünden kaçış kamerada: Trafik durdu Bu sefer ABD değil İstanbul: Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Bu sefer ABD değil İstanbul: Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi