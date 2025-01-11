  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Güncelleme:

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi.

Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler ankara eğlence mekanı fuhuş gözaltı operasyon pavyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Mobinge uğradığını iddia etmişti... Genç Cumhuriyet savcısı adayı ölü bulundu Mobinge uğradığını iddia etmişti... Genç Cumhuriyet savcısı adayı ölü bulundu Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak! Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak! Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...'' Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...'' Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var! Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var! Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi ''Kadıköy Boğası'' Serhat Akın'dan Mourinho'ya çok ağır tepki ''Kadıköy Boğası'' Serhat Akın'dan Mourinho'ya çok ağır tepki Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık MasterChef'te finalistler de 3'üncü ve 4'üncü de belli oldu MasterChef'te finalistler de 3'üncü ve 4'üncü de belli oldu
Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar! Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar! Milyonlarca çalışanın ek ödeme tarihi belli oldu Milyonlarca çalışanın ek ödeme tarihi belli oldu Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı çok fena ''ti''ye aldı Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı çok fena ''ti''ye aldı Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar! Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar! Tonlarca balık yavrusunu denize geri saldılar Tonlarca balık yavrusunu denize geri saldılar Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katili için bir ''teşekkür etmediği'' kaldı Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katili için bir ''teşekkür etmediği'' kaldı