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  4. 27 Nisan 2018 15:42

Ankara'da gazileri döven saldırganlara hapis

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişin hapis cezaları verildi.

Ankara'da gazileri döven saldırganlara hapis
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Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darp eden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ankara'da geçen yıl gaziler Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve Astsubay Muzaffer Oktay ile ailelerini darp ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan Doğan Çiçek'e 9 yıl, Osman Yılmaz'a 3 yıl 9 ay, Tamer Görkem'e de 5 ay hapis cezası verildi.

Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile müşteki gaziler, Milli Savunma Bakanlığı, TSK Dayanışma Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı avukatları ve Kara Kuvvetleri Hukuk Hizmetleri Başkanlığı avukatları katıldı.

Sanıkların ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından Hakim Mehmet Tokyürek kararı açıkladı.

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Sanık Doğan Çiçek, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından toplam 9 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanık Osman Yılmaz ise "kasten yaralama", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan mahkeme sanığa, ayda 2 defa imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Tamer Görkem de "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, bu suça ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanıklar Barış Yumuş, Batuhan Öğüt ve Enes Kılıç ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

Olayın geçmişi

Olay, 4 Kasım 2017'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, karayolunda 6 kişi tarafından araçla taciz edilmesiyle başlamıştı. Gaziler daha sonra yol güzergahındaki benzin istasyonuna girmişti.

Gazileri araçlarıyla takip eden şüpheliler benzin istasyonuna gelerek yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darp ederek olay yerinden kaçmıştı.

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