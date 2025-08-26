  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da gece yarısı korkutan yangın

Ankara'da gece yarısı korkutan yangın

Güncelleme:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, dairlerde hasar meydana geldi.

Yangın, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan bir dairede çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen yangında alevlerin dairenin penceresinden yükselmesi çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yayılan dumandan etkilenen daire sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile binada biriken dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında yaralanan olmazken bazı dairelerde zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

text-ad
Etiketler ankara yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı
Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var