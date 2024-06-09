  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda

Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda

Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda
Güncelleme:

Ankara Valiliği, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirildiği iddiaları sonrası tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini duyurdu.

Bu çerçevede, valilikçe kolluk kuvvetleri, Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında ise "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizca, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" denildi.

Sosyal medyadan yayılan iddia

Sosyal medyada bir kullanıcı paylaştığı videoda bölgedeki barınaktan aralarında hasta olan 3 tane yasaklı ırk köpeğin de bulunduğu, 35 tane sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüklerini söylemişti.

Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olayın ardından yaptığı açıklamada "Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır. Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler köpekler ankara başkent teyakkuz ankara valiliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu En sıcak yaza merhaba deyin: Kavrulacağız... En sıcak yaza merhaba deyin: Kavrulacağız... İkramiye takvimi belli oldu: Kamu işçileri ve emekliler ne zaman ikramiye alacak? İkramiye takvimi belli oldu: Kamu işçileri ve emekliler ne zaman ikramiye alacak? Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi Ali Koç ve Aziz Yıldırım düellosu... Tarihi yayın reyting rekorları kırdı Ali Koç ve Aziz Yıldırım düellosu... Tarihi yayın reyting rekorları kırdı Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a cevap: Haddini bilsin Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a cevap: Haddini bilsin Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Bakan Şimşek duyurdu: Kamu harcamalarında yapay zeka dönemi Bakan Şimşek duyurdu: Kamu harcamalarında yapay zeka dönemi