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Ankara'da hastane otoparkında drift rezaleti

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Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının çatısında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüldü.

Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu görüldü.

Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Etiketler ankara drift hastane hastane otoparkı rezalet
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