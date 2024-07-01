Ankara'da hastane otoparkında drift rezaleti
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Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının çatısında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüldü.
Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu görüldü.
Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
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