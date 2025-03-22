Ankara'da İmamoğlu protestolarında 41 kişi gözaltında

Ankara Valiliği, İmamoğlu'nın gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protesto gösterilerinde başkent Ankara'da 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı. Birçok ilde onlarca kişi gözaltına alınırken Ankara'da 41 kişinin işlemlerinin adli mercide devam ettiği öğrenildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı il genelinde başlayan protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığını ve adli mercilere teslim edildiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasa dışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur." ifadelerini kullandı.