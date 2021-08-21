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Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular

Ankara'nın Mamak ilçesinde çekilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde genç kızı darp eden iki kişi, daha sonra kızı soyunmaya zorladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da T.Y. (17), husumetli olduğu H.A. (15) adlı kızı erkek arkadaşıyla otomobile bindirip götürdüğü ıssız yerde darbetti. Olay sırasında kıyafetlerini de çıkarttıran T.Y. ve erkek arkadaşının çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

 Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. T.Y, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti. Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., birlikte H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı darbetti. Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü. H.A.'nın videoyu çeken kişiye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu.

 Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışma başlatıldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara'da H.A. adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı R. (30) jandarma tarafından gözaltına alındı. H.A. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Etiketler ankara darp
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