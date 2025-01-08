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Ankara'da kan donduran olay: ''Boğazımı sıktı ve tecavüz etti''

Ankara'da kan donduran olay: ''Boğazımı sıktı ve tecavüz etti''
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Ankara'da tanımadığı 2 kişi tarafından kaçırılan genç kadın, tecavüze uğradığını iddia etti. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, ''Kapıyı açıp kendimi araçtan atmak istedim, kapıları kilitlediler. Boğazımı sıktı ve tecavüz etti.'' dedi. Gözaltına alınan şüpheliler suçlamaları reddetti.

Olay, 5 Ocak'ta sabah saat 04.00 sıralarında Yenimahalle’nin Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, araç içerisinde arkadaşlarıyla tartışan M.T. (24) isimli kadının sesini duyan M.A. ve H.G. adında iki erkek otomobilin yanına geldi. Uyuşturucu etkisi altında oldukları ileri sürülen M.A. ve H.G., aracın kapısını açarak M.T.’yi zorla indirmeye çalıştı.

Arkadaşlarının duruma müdahale etmesiyle kurtulan genç kadın, daha sonra taksiye binerek bölgeden ayrıldı. Arkadaşıyla yaşadığı tartışmadan dolayı pişman olan M.T., geri dönerek özür dilemek istedi.

Gittiği yerde arkadaşlarını bulamayan genç kadın, kendisine saldırmaya çalışan M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Saldırganlar, M.T.’yi kavga ettiği arkadaşının kendisini otomobilde beklediğini söyleyerek alıkoydu. Sürüklenerek zorla araca bindirilen M.T., darp edildikten sonra ıssız bir araziye götürüldü. Kendisini alıkoyan saldırganlardan birisinin tecavüzüne uğrayan kadın, daha sonra araçtan indirilerek tekrar darp edildi.

Olayın ardından şikayetçi olan M.T.’nin beyanı üzerine şüpheli M.A. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde tecavüz olayını reddettikleri ve M.T.’nin rızası olduğunu iddia ettiklerini belirttikleri öğrenildi.

“BOĞAZIMI SIKTI VE TECAVÜZ ETTİ”

Yaşadığı korku dolu olayı anlatan genç kadın, saldırganların en ağır cezayla yargılanmasını istedi. Öldürülmek istendiğini ileri sürdü.

Saldırganlara direnmeye çalıştığını belirten M.T., "Kolumdan tutup zorla arabaya bindirdiler. O esnada anksiyete rahatsızlığım başladı ve bilinç kaybı yaşadım. Arabada tanıdığım kimsenin olmadığını fark ettim. Bana saldırıp, dövdüler. Kapıyı açıp kendimi araçtan atmak istedim, kapıları kilitlediler. Boğazımı sıktı ve tecavüz etti. O sırada nefes alamadım. Beni öldürmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., "Tarla gibi bir yerde beni indirdiler ve öldürmek istediler. Beni boğmaya çalıştığı sırada telefonum çaldı. Bir şekilde açmayı başardım. Telefonumu açtığımı gören saldırgan korktu ve paniklemeye başladı. Beni o halde bırakarak kaçtı. O şekilde kurtulabildim ve olay yerinden kaçtım” dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Ruh sağlının kötü durumda olduğunu söyleyen M.T., "Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sürekli aklıma geliyor o anlar, uyuyamıyorum." diye konuştu.

İHA

Etiketler ankara tecavüz kaçırma
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