  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara’da katliam! 4'ü de tüfekle katledildi!

Ankara’da katliam! 4'ü de tüfekle katledildi!

Ankara’da katliam! 4'ü de tüfekle katledildi!
Güncelleme:

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler olaya tepki gösterirken, köpeklerden ikisinin gözlerinin oyulduğu öne sürüldü.

Ankara'da sokak köpeklerini beslemek için Çankaya ilçesindeki İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpek ölüsü ile karşılaştı.

Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgede incelemede bulundu.  

"MUTLAKA CİDDİ ANLAMDA CEZA ALMALARI GEREKİYOR"

Patili Can Dostlar Derneği Genel Başkanı Mesut Cantürk, köpeklerin vücutlarında çok sayıda saçma izi gördüklerini belirterek "Hatta 2'sinin de gözleri oyulmuş. Bu çocuklar bu bölgede yaşayan çocuklar. Buraya dışarıdan atılma da değil. Olay da zaten burada işlenmiş. Maalesef hepsinin vücudunda da saçmalar var. 4 çocuğumuzu ölü bulduk. Muhtemelen yaralı çocuklar vardır veya yaralanıp bölge dışına çıkıp ölen çocuklar vardır. Ondan dolayı biz bugün sabaha kadar burada arama yapacağız. Kendinden güçsüz bir canlıyı öldüren; dışarı da bir çocuğu, kadını, engelliyi, yaşlıyı da öldürebilecek bir potansiyeldedir. O yüzden buradan yetkililere sesleniyoruz. Bunu yapanların mutlaka bulunması ve hukuken cezalandırılması lazım. Mutlaka ciddi anlamda ceza almaları gerekiyor" dedi.

Etiketler ankara vahşet katliam köpek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler 3600 ek göstergeyle artacak! İşte o hesap
2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor
Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
Araç muayene ücretlerine büyük zam
Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!
Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi
Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler
İşte Erdoğan'ın 2023 seçimleri için B Planı!
En çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı