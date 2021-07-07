  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürüp intihar etti

Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur A., tartıştığı 23 yaşındaki kızını ve 2 torununu vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur A., bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem A. ile tartıştı.

Öznur A., tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem A. ile torunlarına ateş etti. A., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur A., kızı Meryem A. ile torunları Merve A. (1)  ve Ömer İsmail A.'nın (2) öldüğü belirlendi. Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

Etiketler ankara cinayet katliam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara'da müsilaj tehlikesi dibe indi! Durum çok vahim!
Korkunç olay! Hemşire, herkesin gözü önünde kendini bıçakladı
AK Parti'nin ''yolcu garantisi'' verdiği havalimanında hata payı rekoru kırıldı
Aşı olmayanlara müjde (!) Hapse girebilirsiniz!
Aşı olanlara koronavirüs uyarısı: Bu 4 belirtiye dikkat!
Dolar, Euro ve altın yükselişini sürdürüyor
Yerli yüzen otomobile yurt dışından talep yağıyor
18 yaşındaki genç kızı ''namus'' deyip vahşice katlettiler
Meclis'in ''şişme yataklı'' milletvekilleri... Meclis'te kalıyorlar
Babasının cinsel istismarına uğrayan Melisa Döngel'in ''istismar'' ifadesi ortaya çıktı