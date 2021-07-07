Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur A., tartıştığı 23 yaşındaki kızını ve 2 torununu vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur A., bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem A. ile tartıştı.

Öznur A., tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem A. ile torunlarına ateş etti. A., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur A., kızı Meryem A. ile torunları Merve A. (1) ve Ömer İsmail A.'nın (2) öldüğü belirlendi. Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.