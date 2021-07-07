Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürüp, kendisini vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur A.(55), tartıştığı 23 yaşındaki kızını ve 2 torununu vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Öznur A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde, Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde, Öznur A.'nın inşaat işleriyle uğraşan eşiyle yaşadığı evde meydana geldi. Öznur A., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çocukları Merve (1) ve Ömer İsmail'i (2) de alarak, yanına gelen kızı Meryem A. ile tartıştı. A., evde bulunan eşine ait tabancayla önce kızı Meryem A.'ya ardından torunlarına ateş edip, aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğüs bölgelerinden vurulan Meryem A. ile çocukları Merve ve Ömer İsmail A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Göğüs bölgesinden kendisini vuran Öznur A. ise ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yaptığı incelemenin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öznur A.'nın eşi Mustafa A. ile Meryem A.'nın eşi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Meryem A.'nın 3 yıl önce evlendiği, eşinin işsiz olması nedeniyle sorunlar yaşadıkları ve annesiyle de bu yüzden tartıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA