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  4. 14 Kasım 2018 23:48

Ankara'da kaza: 2 kişi öldü

Ankara'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da kaza: 2 kişi öldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Kahyaoğlu (66) idaresindeki 06 BCC 20  plakalı kamyonet, ilçenin Dibekören Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücüsü Kahyaoğlu ile kamyonette bulunan Hüseyin Debre (55)  olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulundukları yerden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından  çıkarılan Kahyaoğlu ve Debre'nin cesedinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna  gönderileceği öğrenildi.

AA

kaza , ankara
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