Ankara'da kimyasal madde alarmı ! Hastane tahliye edildi

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, hastanedeki olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

” Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır.”



