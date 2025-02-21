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Ankara'da kız kaçırma kavgasında kan aktı

Ankara'da kız kaçırma kavgasında kan aktı
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Ankara'da ''kız kaçırma'' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., kızını kaçırdıkları gerekçesiyle eşi S.B. ve yeğeni B.B. ile birlikte A.Ö.'nün evine gitti. Çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, A.Ö. ile H.N.O. isimli kadın tabancayla yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli E.B., eşi S.B. ve yeğeni B.B. ise olayda kullandıkları değerlendirilen suç aleti ruhsatsız tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli E.B. emniyetteki ifadesinde, A.Ö.'nün kardeşinin kızını kaçırdığını, bunun üzerine eve gittiklerini ve tartışma yaşadıklarını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

Etiketler ankara kız kaçırma kavgası
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