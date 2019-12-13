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  4. 13 Aralık 2019 16:19

Ankara'da korku dolu anlar: ''Üzerimde bomba var''

Ankara'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi güvenlik görevlilerine "Üzerimde bomba var" diyerek herkesi korkuttu. Uyuşturucu bağımlısı etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü.

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Başkent’te uyuşturucu bağımlısı bir kişi güvenlik görevlileriyle tartışınca üzerinde bomba olduğunu iddia ederek korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'nın Sıhhıye semtinde metro istasyonunda uyuşturucu bağımlısı bir kişi güvenlik görevlileriyle tartışarak, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, şahıs güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuşturucu bağımlısını gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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