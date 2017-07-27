İstanbul'a sis çöktü ! Bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'a sis çöktü ! Bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'da otel yangını ! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
İstanbul'da otel yangını ! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Protokol kavgasında flaş gelişme !
Protokol kavgasında flaş gelişme !
TRT'den
TRT'den "FETÖ Yapılanması" açıklaması
Dünyanın beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın beklediği FED faiz kararı açıklandı
KAP'a bildirdiler ! Havaray ihalesi iptal edildi
KAP'a bildirdiler ! Havaray ihalesi iptal edildi
Büyükelçiler kararnamesi açıklandı ! O isim de var...
Büyükelçiler kararnamesi açıklandı ! O isim de var...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Temmuz 2017 07:35

Ankara'da korku filmi gibi cinayet

Ankara İmrahor Vadisi’nde, av tüfeğiyle genç çiftin yanına gelen bir kişi ''Burada içki mi içiyorsunuz ?'' diyerek dehşet saçtı.

Ankara'da korku filmi gibi cinayet
A+ A-

Ankara İmrahor Vadisi’nde, 50 yaşlarındaki bir kişi, elinde av tüfeğiyle araçlarına yanaştığı genç çifte, “Burada içki mi içiyorsunuz?” diye bağırarak ateş açtı. Yasin B.’yi öldüren kişi, Züleyha B.’yi de kaçırdı. Araçtan atlayarak kurtulan genç kız, polise başvurdu

Ankara'da önceki gece akıl almaz bir cinayet yaşandı. Yasin B. ile kız arkadaşı Züleyha B.’nin içinde bulunduğu araca yaklaşan ve elinde av tüfeği olan bir kişi, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz?” diyerek Yasin B.’yi öldürüp Züleyha B.’yi araçla birlikte kaçırdı.

Olay, önceki gece yaşandı. Aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşı Züleyha B. ile babasına ait araçla İmrahor Vadisi’ndeki boş bir araziye giden Yasin B., burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürüldü.

ARAÇTAN ATLAYIP KURTULDU

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre araca yaklaşarak içeride sohbet eden 2 gence, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz? Sizi gördüm” diyen 50 yaşlarındaki bir kişi, kendisine tepki gösteren 26 yaşındaki Yasin B.yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Ardından aracı gasp eden saldırgan, Züleyha B.’yi kaçırdı. Saldırgan, araçtan inmek isteyen genç kıza, “Seninle az işim var” diyerek inmesine izin vermedi.

Araçtan atlayarak kaçan Züleyha B., Akdere Polis Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu. Züleyha B. ile olay yerine giden polis ekipleri, Yasin B.’nin öldüğünü tespit etti. Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Habertürk

av tüfeği , cinayet , kız kaçırma , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM