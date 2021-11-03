Ankara'da korkunç cinayet! Sarkıntılık iddiasıyla döverek öldürdü

Ankara'da Gazi A., evine misafir olarak gelen arkadaşını, eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla döverek öldürdü.

Ankara'da iki arkadaş arasındaki sarkıntılık kavgası, cinayetle sonuçlandı. Gazi A. (35) evine misafir olarak gelen arkadaşı Tulgay A.'yı (55), dini nikahlı eşi Kadriye İ.'ye sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle döverek öldürdü.

KADIN ÇIĞLIK ATTI

Önceki gün Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde kalacak yeri olmaya Tulgay A., bir süre önce arkadaşı Gazi A.'ın daveti üzerine onun evinde kalmaya başladı. Tulgay A., olay akşamı evde birlikte içki içerken arkadaşı tuvalete gittiği sırada Kadriye İ.'ye sarkıntılık yaptı. İ.'nin çığlıkları üzerine odaya dönen Gazi A., Tulgay A.'yı dövdü. Gazi A., tekme ve yumruk darbeleriyle bayılan Tulgay A.'yı yatağına taşıdı.

EVDEN GELEN KOKUDAN ŞÜPHELENİLDİ

Ancak Tulgay A., hayatını kaybetti. Sabah kalktıklarında Tulgay A.'nın öldüğünü anlayan Gazi A. ile Kadriye İ., evden çıkıp kaçtı. A.'ın komşusu evden gelen kokudan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri Tulgay A.'ın cesediyle karşılaştı. A.'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Polis, kaçan çiftin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu çiftin evden taksi ile ayrıldıkları belirlendi. Kameraya yansıyan taksinin plakasından yapılan incelemede çiftin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde oldukları ve Gazi A.'nın memleketi Çorum'a gidebilecekleri değerlendirildi. Çiftin içinde bulunduğu taksi, Kırıkkale'de polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Gazi A. ile Kadriye İ., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA