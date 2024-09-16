Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki M.A. hayatını kaybetti, arkasındaki Z.S. yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden otomobil, aynı yönde giden elektrikli skutera arkadan çarptı. Skuterda bulunan M.A. ve Z.S., çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşe gittiği öğrenilen M.A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA