Ankara'da korkunç kaza: Nişanlı çifti ölüm ayırdı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Ağılcık Mahallesi, Şehit Fatih Mehmet Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Ağılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan'ın oğlu Hasan Doğan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Elektrik direğine çarparak duran otomobilde sürücü Doğan ile yanındaki nişanlısı Gizem Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
GECE YARISI ACI HABER GELDİ
Ancak tedavi altına alınan yaralı çiftten Gizem Yılmaz, gece yarısı hayatını kaybetti. Hasan Doğan'ın tedavisi ise sürüyor.
5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR
Yaklaşık 5 ay önce nişanlanan çiftin yaz döneminde evlenmeyi planladıkları öğrenildi.
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