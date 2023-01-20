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Ankara'da korkunç olay! Otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu

Ankara'da korkunç olay! Otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu
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Ankara'da yol kenarında park halindeki araçta 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Araç içerisinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet G. (43), Satılmış K. (41) ve Kurban D. (41) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. 

DHA

Etiketler ankara egzoz kokusu ceset
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