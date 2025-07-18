Ankara'da korkutan yangın: Mahsur kalanlar var!
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
DHA
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