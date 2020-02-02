  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Şubat 2020 14:19

Ankara'da koronavirüs yalanıyla gasp şoku !

Ankara'da ''koronavirüs'' ilacı sattığını söyleyerek yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasbeden C.Ö., mobese kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Ankara'da koronavirüs yalanıyla gasp şoku !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ankara'da 70 yaşındaki C.Ö., Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan, C.Ö. tarafından gasbedildi. C.Ö., cüzdanla kaçarken, yaşlı adamın şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.



Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Ö.'nün yerini belirledi. Kısa sürede yakalanan C.Ö., gözaltına alınırken, emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gasp , ankara , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM