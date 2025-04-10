Ankara'da maden ocağında göçük: Çok sayıda yaralı var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'da KİAŞ Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 14 işçi yaralandı.
Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.
DHA / İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol