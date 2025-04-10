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Ankara'da maden ocağında göçük: Çok sayıda yaralı var

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Ankara'da KİAŞ Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 14 işçi yaralandı.

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

DHA / İHA

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Etiketler ankara maden maden ocağı Goçük
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