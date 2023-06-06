  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da mobilya fabrikasında yangın

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın
Güncelleme:

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler fabrika yangın ankara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti rekor kırdı
Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü
Özgür Demirtaş Dolar/TL'deki hızlı yükselişin sebebini açıkladı
Sürpriz iddia: DEVA ve Gelecek Partisi birleşiyor
Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı: ''İzin vermeyeceğim''
Bu yoldan geçenler fotoğraf çektirmeden gitmiyor
Apple'dan bir zam daha! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu
Fatih Portakal yeni asgari ücreti açıkladı
TCMB, SPK ve BDDK'da değişim beklentisi
Sigaraya peş peşe zam! En ucuz sigaranın fiyatı 36.5 TL'ye yükseldi