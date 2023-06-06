Ankara'da mobilya fabrikasında yangın
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yangının boyutu yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol