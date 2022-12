Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak!

Ankara'da bir eğlence mekanında sahne alan Pizz adlı grubun davulcusu Mehmet D., ayağına bastığı kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen müzisyenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet D., sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., D.'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından D., dışarıya çıktı. D., eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen D., yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan D., arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan D., yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'MEHMET MS HASTASI'

Pizz grubunun gitaristi Doğa U., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Mehmet D.'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten U., "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil" dedi.

U., Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan D.'nin yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü. Dışarıdaki görüntüde ise B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet D.'nin kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği görüldü.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakımda tedaviye alınan D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Piiz grubunun gitaristi Doğa U., D.'nin halen yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Biraz önce yanına girebildim. Bilinci açık yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. Hafta sonu olduğu için henüz doktorlarından tam bilgi almış değiliz. Ama arkadaşımızın şu anda bilinci açık ve konuşabiliyor. Bunalmış biraz. Her şeyin tam olarak farkında da değil. Biraz uykulu gibi bir hali var. Çok fazla da konuşturmadılar. Hastaneden ne zaman çıkacağına dair bir bilgimiz yok maalesef, biz de doktorlarından haber bekliyoruz" dedi.

U., saldırganın tutuklanmasıyla ilgili de, "Umuyoruz adalet yerini bulur. Bir sürü açıdan düşünüyoruz. Olayı da her yerde gördükçe daha bir canımız sıkılıyor. Bu konu özelinde söylemiyorum ama şiddet her yerde. Bunun sanatla alakası yok; doktora da şiddet var, kadına da şiddet var, herkese şiddet var ve bunlar için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ

Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şükürler olsun ki Mehmet hayati tehlikeyi atlattı ancak Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde anestezili kapalı MR çekilemediği için atak önleyici ilaç vererek kara yoluyla Eskişehir'e götürüyoruz. Tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yatılı olarak devam edilecek" denildi.

