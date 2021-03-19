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  4. Ankara'da ''nevruz'' alarmı: 12 gözaltı!

Ankara'da ''nevruz'' alarmı: 12 gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 

Edinilen bilgiye göre; PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ile arama/suç unsurlarına el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Etiketler ankara gözaltı pkk eylem terör haber siteleri
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