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  4. 03 Haziran 2019 16:30

Ankara'da otelde patlama ! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

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