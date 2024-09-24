Ankara'da park halindeki araç içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde boş bir arazide park halindeki bir otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Ankara’da boş bir arazide bulunan park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde bulunan boş bir arazide park halindeki otomobil içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri, şahsın ateşlenen bir silah sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
İHA
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