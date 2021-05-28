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Ankara'da plastik fabrikasında yangın

Ankara'da plastik fabrikasında yangın

Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği görülüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının çevresindeki yapılara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Etiketler sevk itfaiye yangın
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