Ankara'da plazada korkutan yangın!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki iş merkezinde saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş merkezinin 5'inci katında bulunan terasta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında binadan kopan parçalar etrafa yayıldı.

VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangınla ilgili açıklamasında, ''İçeride herhangi bir yangın yok. Gerekli talimatlar sağlandı. Bütün katlarda ekiplerimiz kontrol aşamasında. İçeride kalan herhangi biri var mı onlarla ilgili arama yapılıyor. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı şu an yok'' dedi. Vali Şahin, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Mahallesi’nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27’de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36’da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi.



Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.