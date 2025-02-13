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Ankara'da poligonda intihar girişimi

Ankara'da poligonda intihar girişimi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir poligonda, bir şahıs silahla kendini vurmaya kalkıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'nde bulunan bir poligonda meydana geldi. Poligonda bir kişi silahla kendini vurmaya kalkıştı. 

İddiaya göre, borçları nedeniyle intihara teşebbüs eden şahıs ekipler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 

 

Etiketler ankara poligon intihar girişimi
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