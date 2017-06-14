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  4. 14 Haziran 2017 07:27

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı ! Yaralılar var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sokakta oturan kişilere pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı ! Yaralılar var
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Ankara'nın Altındağ İlçesi’nde sokakta oturan kişilere, hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırgan otomobille olay yerinden kaçarken açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00:30 sıralarında Altındağ’ın Doğantepe Mahallesi 1315 Sokak’ta yaşandı. Cadde kenarındaki kaldırımda oturan gruba, plakası henüz belirlenemeyen otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte Ramazan P., Ahmet T. ile Furkan U. yaralanırken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, kanlar içerisinde kalan üç kişiyi kendi otomobilleri ile Dışkapı Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, 7 boş kartuş bulundu. Polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

DHA

pompalı tüfek , ankara