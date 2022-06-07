Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü
Ankara'da iğrenç bir olay yaşandı. Servis aracı bekleyen kız çocuğunun yanına doğru ilerlediği görülen yarı çıplak şahsın görüntüleri saniye saniye kaydedildi.
Ankara Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Trafik Radar sayfasının paylaştığı videoda, yarı çıplak olan adamın, okul servisini bekleyen kız öğrencinin bulunduğu yere doğru yürüdüğü görüldü.
ÖĞRENCİ, SERVİS ARACININ GELMESİYLE KURTULDU
Servis aracının gelmesiyle araca binen öğrenci olay yerinden uzaklaşırken, yarı çıplak adamın daha sonra geldiği yoldan geri döndüğü görüldü.
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