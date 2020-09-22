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  4. 22 Eylül 2020 21:44

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırıda yaralanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12'nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi. 

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