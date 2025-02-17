Ankara'da sendika binasında cinayet

Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası binasından silah sesleri yükseldi. Şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesinde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası'nın Anadolu Şubesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Şube Başkanı D.I., daha önce husumet yaşadığı sendika Genel Sekreteri E.K.'ye tabanca ile ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İntihara kalkışan ve ağır yaralanan I. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından nakledildiği hastanede müşahede altına alındı. I.'nın hayati tehlikesinin olduğu aktarılırken, polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Ne olduysa 10 dakika içinde olmuş"

Olayla ilgili konuşan şube çalışanlarından R.Y., "Geldiğimde ikisini de vurulmuş halde buldum. Aralarında bir problem yoktu. Beni kargo almaya gönderdiler. Ardından aralarında neler yaşandı bilmiyorum. Kendileri iki dönemdir yönetimdeydi. Aralarında yeni bir tartışma yaşandı muhtemelen, önceden husumetleri yoktu. Şube başkanı 15 gündür izindeydi. Ne olduysa 10 dakika içinde olmuş" dedi.

"Sesler duyduk"

Esnaf R.Y. ise, "O esnada çalışıyorduk. Sesleri duyduk, olay yerine koştuk. Başkanın yardımcısını vurduğunu söylediler. İki kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu söylediler. Ardından yaralıların olduğunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İntihar eden başkanın da öldüğünü söylüyorlar. Olayın ardından ekipler geldi, müdahale etti. Başkanı tanırdık, müşterimizdi. Kendi halinde biriydi. Şaşırdık ve üzüldük" ifadelerini kullandı.

"Başkan, genel sekteri silahla vurmuş"

Esnaf D.T., "Birkaç el silah sesi duyuldu. O an öyle bir şey olduğunu düşünmedik. Yukarıya çıktığımızda sesler gelmeye başladı. Başkan, genel sekteri silahla vurmuş. Ardından polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale etti. Tanıdığımız birisinin öldüğünü düşündük ama yaşadığını görünce mutlu olduk" diye konuştu.

Sendikadan açıklama

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Bugün Ankara’da sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri E.K., silahla vurularak vefat etmiştir. Şube Başkanı D.I. ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi Hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

İHA