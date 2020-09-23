Ankara'da silahlar konuştu; yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi'nde, Mehmet Y. ile Önder Y. kokoreç tezgahını kapatıp evlerine giderken yanlarına otomobille Kadir T'nin de aralarında olduğu 3 kişi geldi.

Gruplar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki esnaf, grupları ayırmaya çalıştı ancak silah sesini duyunca olay yerinden uzaklaştı.

Mehmet Y. ve Önder Y'ye karşı grup içerisinden kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Mehmet Y. karın ve kasığından, Önder Y. ise bacağından yaralandı.

Saldırganlar araçlarına binip kaçarken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Şüphelilerden Kadir T, polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçtıkları otomobil ile yakalandı. Araçta yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yaralı Mehmet Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

