Ankara'da silahlı saldırı! 2 kişi öldü

Ankara'da bir benzin istasyonunda çıkan silahlı çatışma, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Aralarında husumet olan iki kişi istasyonda birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmada her iki kişi de hayatını kaybetti.

Başkentteki olay dün akşam saatlerinde, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Y. ile Resul K., akaryakıt istasyonunda karşılaştı. KARŞILIKLI ATEŞ AÇTILAR Burada tartışmaya başlayan Hüseyin Y. ve Resul K, silahla birbirlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattığı akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.