Ankara'da sır cinayet!

Ankara'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen bir iş insanı, masada bulunan akademisyen arkadaşını öldürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen iş adamı Polat A., masada bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi G.Ç. ile iddiaya göre küfürlü konuştuğu gerekçesiyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Polat A., ruhsatlı silahıyla G.Ç.'ın başına bir el ateş etti. G.Ç., olay yerinde hayatını kaybetti.

Polat A., masada bulunanlar ve restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden akademisyenin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.