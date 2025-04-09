Ankara'da sokak ortasında dehşet: Müezzin bıçaklı saldırıda yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde müezzin M.S. (27), görev yaptığı camiye giderken arkadan gelen O.T.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 288'inci Sokak’ta meydana geldi. Abdüsselam Camii'nde müezzin olarak görev yapan M.S., evinden çıkıp camiye gittiği sırada arkasından gelen O.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. O. T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden S., yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. S.'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaçan O.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

O.T. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA