Ankara’da Suruç Katliamı anmasına polis engeli

Ankara’da gençlik örgütlerinin Suruç Katliamı’nı anma eylemine polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gençlik örgütlerinin, IŞİD'in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu ölen 33 genci anmak için Ankara Güvenpark'ta yapmak istediği anmaya izin verilmedi.

Suruç Katliamı’nın 6’ıncı yılında Konur Sokak’tan, “Suruç için adalet, herkes için adalet”, “Suruç’un hesabı sorulacak” sloganları eşliğinde Güvenpark’a gitmek isteyenlere polislerce engellendi.

Çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.