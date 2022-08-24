Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Ankara’nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Akşam saatlerinde, Mamak İlçesi Akdere Mahallesi’ndeki taciz iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.
Taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü.
Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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