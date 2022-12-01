Ankara'da ''terör'' alarmı! Büyükelçilikler uyarıldı!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından bazı batılı ülkelerin büyükelçiliklerinin Türkiye'de yeni bir saldırı gerçekleşebileceği ihtimaliyle uyarıldığı iddia edildi.

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen habere göre, güvenlik güçlerince bazı Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruluşa "potansiyel güvenlik tehditleri" uyarısı yapıldı.

Reuters'ın ismini vermediği yetkililere dayandırdığı habere göre, en az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken Taksim'deki saldırıdan iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardı.

"ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTOBÜS DURAKLARI VE HAVALİMANLARI RİSKLİ"

Diğer yandan ismi verilmeyen ancak 'büyük bir kuruluş' olarak nitelenen kurumun da çalışanlarına "alışveriş merkezi, otobüs durakları ve havalimanlarının riskli olduğuna" dair e-posta gönderdiği kaydedildi.

Haberde Türk yetkililerin üç batılı ülkenin büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruma olası saldırılar için uyarı yolladığı ifade edildi.

Reuters, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ajansın konuyla ilgili sorularına yanıt vermediğini belirtti.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA İÇİN UYARDI

Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin dışişleri bakanı Ivica Dacic’in Türkiye konusundaki uyarılarını haberleştirdi. Sırp Bakan ülkesinin vatandaşlarına, "Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin" uyarısında bulundu.

Dacic 'bir terör saldırısı' riski olduğuna dikkat çekti. Dacic, “Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, gelecek birkaç hafta içinde bir terör saldırısı olabilir, özellikle Ankara’ya" dedi.

Sırp Bakan ülke vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat etmemeleri gerektiğini söyleyerek ülkede bulunan vatandaşlara ise otobüs durakları, metro, AVM gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.