Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'da TUSAŞ tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildiğini, şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi. Tesiste çatışmaların devam ettiği ve rehinelerin olduğu bildiriliyor.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu bildiriliyor.

TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

TERÖRİSTLER KAMERADA

TUSAŞ tesislerinin önüne taksiyle gelen biri kadın iki terörist kameralara yansıdı. Uzun namlulu silah kullanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma saniye saniye görüntülendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN TUNÇ: 1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TUSAŞ HAKKINDA

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.



25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak; Havacılık Yapısalları Grubu, Uçak Grubu,, Helikopter Grubu,, İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,, Uzay Sistemleri Grubu,, Milli Muharip Uçak Grubu, Mühendislik Grubu olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir.



Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.