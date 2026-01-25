Ankara'da ''uçak düştü'' ihbarı dron çıktı

  1. Anasayfa
Ankara'da bugün bir uçağın düştüğüne dair ihbar ekipleri harekete geçirdi. Polatlı ilçesinde yapılan incelemelerde olayın özel bir firmaya ait dron kazası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Polatlı ilçesi Çimenceğiz köyü ile Yağmurbaba köyü arasındaki bölgeden 'uçak düşmesi' ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, düşen hava aracının özel bir firmaya ait bir dron olduğu ve test uçuşu sırasında kaza yaptığı tespit edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında, firma yetkililerinin drona ait parçaları topladığı ve enkazın olay yerinden kaldırıldığı belirtildi.

Ekipler, bölgede güvenlik ve kontrol çalışmalarını bir süre daha sürdürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

dron ankara polatlı uçak düştü kaza
