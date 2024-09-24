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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 25 Kilogram esrar ele geçirildi

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 25 Kilogram esrar ele geçirildi
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, Çamlıdere ilçesi Çukurören Hatipler Mahallesi'nde yaşayan M.S. ve M.S. isimli şüphelilerin evinde arama yapıldı.

 Yapılan aramada, 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

Etiketler ankara Ankara İl Jandarma Ankara uyuşturucu operasyonu
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