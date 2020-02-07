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  4. 07 Şubat 2020 07:25

Ankara'da vahşet ! Kızını öldürüp yol kenarına attı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Y., babası tarafından tabancayla öldürüldü. Genç kızın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Cani babanın Şeyma'yı erkek arkadaşı olduğunu öğrenince öldürdüğü iddia edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Y.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şeyma Y.'nin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Y. cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Genç kızın babası H.Y., olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Y.'nin, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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cinayet , ankara
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