Ankara'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün öğlen 15:00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, E.G. (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, S.E. (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen E.G.’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki S.E.’ün yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA