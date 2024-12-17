Ankara'da yolcu treni kayaya çarptı
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Ankara - Polatlı arasında sefer yapan Başkentray'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı. Kazada, makinist hafif yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Yenikent semti yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan 55 yolcusuyla Polatlı'ya giden Başkentray treni, tünel çıkışında yamaçtan raylara düşen kayaya çarptı. Kazada, makinist hafif yaralandı. Yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Trendeki yolcular araçlarla bölgeden tahliye edildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunda çalışma başlatıldı.
DHA
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