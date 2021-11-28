  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı

Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı

Ankara’da “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da yükselen enflasyon ve iktidarın bu karşı önlem almamasını protesto etmek için “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen eylem öncesinde, polis belediyenin önünü çevik kuvvet ve sivil ekiplerle çevirdi. Belediyenin önüne gitmek isteyen küçük gruplara polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrasında 17 kişi gözaltına alındı.

 

Etiketler gçeinemiyoruz gözaltı polis istifa hükümet istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Savcı Sayan işçileri dövdü'' iddiası
Müslüme olayında bir rezalet daha: Tecavüzden dünyaya gelen çocuğunu taciz etmiş!
Miting krizi büyüyor! CHP'den Bakan Soylu'ya yanıt
Döviz borcu olanlara kritik uyarı
Seyhan Soylu'dan bir bomba daha: ''Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı''
TL'deki değer kaybı sonrası borsada yabancı vurgun
Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu
Yargıtay'dan çalışanlara ''yıllık izin'' müjdesi
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Ne doktor, ne mühendis, ne yazılımcı... Bu sektörde maaşlar 20 bin TL'ye çıktı