Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı
Ankara’da “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da yükselen enflasyon ve iktidarın bu karşı önlem almamasını protesto etmek için “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.
Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen eylem öncesinde, polis belediyenin önünü çevik kuvvet ve sivil ekiplerle çevirdi. Belediyenin önüne gitmek isteyen küçük gruplara polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrasında 17 kişi gözaltına alındı.
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