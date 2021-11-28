Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı

Müslüme olayında bir rezalet daha: Tecavüzden dünyaya gelen çocuğunu taciz etmiş!

Seyhan Soylu'dan bir bomba daha: ''Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı''

Ne doktor, ne mühendis, ne yazılımcı... Bu sektörde maaşlar 20 bin TL'ye çıktı